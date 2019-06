VfB-Sommerfahrplan Trainingsauftakt im Robert-Schlienz-Stadion

Auf dem Platz werden beim Show-Training wohl 14 Feldspieler plus zwei Torhüter stehen. Neben den Neuzugängen (Stenzel, Karazor, Klimowicz, Klement) sowie den zuletzt verliehenen Spielern Orel Mangala (HSV) und Marcin Kaminski (Fortuna Düsseldorf) wird auch Problem-Profi Pablo Maffeo mittrainieren. Der junge Spanier fiel in der abgelaufenen Bundesliga-Saison immer wieder negativ auf und soll den Verein in dieser Transferperiode verlassen. Aus Spanien hat Maffeos Jugendclub Espanyol Barcelona Interesse signalisiert. Eine Einigung zwischen Verein und Spieler soll bereits bestehen. Jetzt fehlt nur noch das Go der Stuttgarter.

Beim offiziellen Trainingsstart fehlen werden Chadrac Akolo (Afrika-Cup), Timo Baumgartl (U-21-EM), Anastasios Donis (Urlaub nach Länderspielreise) und Ozan Kabak (Nasen-OP). Dafür starten die drei U-19-Profis Leon Dajaku, Antonis Aidonis und Luca Mack mit der Lizenzspielermannschaft in die Vorbereitung. Auch Nachwuchskeeper Sebastian Hornung darf bei den Profis zwischen die Pfosten stehen.

Nach dem ersten Testspiel, am Sonntag um 16 Uhr in Ilshofen gegen eine Hohenlohe-Auswahl, wird der VfB-Tross in das erste von zwei geplanten Trainingslagern nach Kitzbühel in Tirol aufbrechen. Dort werden die Walter-Schützlinge vom 23. bis 29. Juni im Schatten der Alpen schwitzen. Das zweite Trainingslager soll dann Anfang Juli in der Schweizer Bodenseeregion steigen und mit einem Freundschaftsspiel gegen den FC Basel (13. Juli/20.15 Uhr) enden. Dazwischen steht noch ein weiterer Test bei der TSG Backnang auf dem Programm (5. Juli/19 Uhr). Weitere Testspiele sind in Planung. Gegner, Termin und Ort stehen allerdings noch nicht fest.