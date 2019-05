VfB-Sportchef Thomas Hitzlsperger Umbruch im Eiltempo

Die erste Enttäuschung ist bei Thomas Hitzlsperger schon verflogen. Zumindest gab sich der Sportvorstand des VfB Stuttgart am Mittwoch große Mühe, sie zu verbergen. Anstatt weiter über den dritten Abstieg in der Geschichte des stolzen Traditionsclubs zu trauern, blickt der 37-Jährige nach vorne - was soll er auch sonst tun? Einen Sommerurlaub gebe es für ihn dieses Jahr nicht, meinte der Ex-Nationalspieler. Stattdessen arbeitet er mit Hochdruck am Kader für die 2. Fußball-Bundesliga. Viele Fragen bleiben aber noch unbeantwortet.

"Auf welche Spieler können wir nicht bauen?"

"Welche Spieler brauchen wir? Welche Spieler helfen uns in der 2. Liga, um den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen? Auf welche Spieler können wir nicht bauen?" Hitzlsperger skizzierte selbst, womit er und Sportdirektor Sven Mislintat in den nächsten Tagen beschäftigt sein werden. Ob Kapitän Christian Gentner zum künftigen Kader gehören wird, ist weiter offen. Die Verträge von Gentner, Dennis Aogo und Andreas Beck laufen aus.

"Jetzt sollen sie in Urlaub gehen, aber die werden von mir hören. Ich werde mit Sven Mislintat genau überlegen, welche Spieler uns in der neuen Saison helfen werden und welche nicht", sagte er. Die jüngsten Leistungen sprechen gegen Gentner und Aogo, der aktuell verletzte Beck könnte dagegen einer der Führungsspieler der neuen Mannschaft werden. Zu dieser wird auch Mittelfeldspieler Philipp Klement gehören, der Topscorer des SC Paderborn 07 weilte am Mittwoch bereits zum Medizincheck beim VfB.