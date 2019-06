VfB-Sportchef Thomas Hitzlsperger "Wir müssen offensiv nachlegen"

Kitzbühel. Sportvorstand Thomas Hitzlsperger rechnet mit weiteren Abgängen beim VfB Stuttgart in diesem Sommer. "Davon ist auszugehen. Wenn wir niemanden mehr abgeben und noch ein paar dazu holen, dann wird es irgendwann an den 30er-Kader gehen. Das würde auch nicht passen", sagte der 37-Jährige am Donnerstag im Trainingslager der Schwaben in Kitzbühel.