VfB-Startelf gegen Gladbach Nico Willig vertraut auf Sosa und Aogo

Stuttgart.

Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart will mit Interimstrainer Nico Willig am Samstag (18.30 Uhr / ZVW-Liveticker ) gegen Borussia Mönchengladbach zurück in die Erfolgsspur. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen 15 Bundesliga-Spielen soll der Nachfolger von Markus Weinzierl die kleine Chance auf die direkte Rettung wahren.