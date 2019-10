VfB-Stürmer Hamadi Al Ghaddioui Der Mann für die entscheidenden Tore

Kompakte Grundordung und vier Personalwechsel beim VfB

Auf das Acht-Tore-Spektakel vom Wochenende folgte am Dienstagabend ein ausgeglichenes Pokalspiel mit wenigen Torchancen - und nach 120 intensiven Minuten einem jubelnden VfB Stuttgart . Nach einer deutlichen Leistungssteigerung haben sich die Schwaben in der 2. DFB-Pokalrunde durchaus verdient gegen den Hamburger SV durchgesetzt. „Der VfB ist heute sicherlich nicht unverdient in die nächste Pokalrunde eingezogen“, sagte HSV-Trainer Dieter Hecking auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. „Es war natürlich nicht zu erwarten, dass es noch einmal so ein Showdown wie am Samstag wird.“

Mit einer kompakten 4-3-2-1-Grundordnung und vier Personalwechseln - unter anderem die erfahrenen Badstuber und Castro für die am Wochenende schwachen Awoudja und Insua - waren die Schwaben nach den sechs Gegentoren vom Wochenende in die Partie gegangen. „Wir haben heute versucht, das Spiel ein bisschen kompakter anzugehen und das ist uns glaube ich ganz gut gelungen“, bilanzierte VfB-Trainer Tim Walter. „Ich bin sehr sehr stolz auf meine Mannschaft, weil sie eine tolle Moral bewiesen hat“, so der Stuttgarter Chefcoach, der sich gewohnt kämpferisch präsentierte: „Wir haben schön auf die Fresse bekommen und gezeigt, dass wir Respekt verdient haben.“

"Kurz und trocken": Al Ghaddioui wird erneut zum Matchwinner

Respekt verdient hat sich in jedem Fall VfB-Stürmer Hamadi Al Ghaddioui. Mit seinem Jokertor erzielte er wie schon beim Erstrunden-Sieg in Rostock (1:0) den entscheidenden Treffer. Auch beim Last-Minute-Erfolg im Spitzenspiel in Bielefeld war der Neuzugang vom SSV Jahn Regensburg der „Man of the Match“. Der 29-jährige Deutsch-Marokkaner ist der Mann für die entscheidenden Tore.