VfB Stuttgart 1:1 in Darmstadt: Auswärtsmisere findet kein Ende

Schwacher Auftritt der Walter-Elf in Halbzeit eins

Im Vergleich zum 3:1-Heimerfolg gegen den 1. FC Nürnberg hatte Tim Walter seine Startformation lediglich auf einer Positionen verändert: Anstelle von Spielmacher Daniel Didavi rückte Stürmer Silas Wamangituka in die erste Elf. Zudem blieb Fabian Bredlow im Stuttgarter Tor. Die Hoffenheimer Leihgabe Gregor Kobel musste somit wie schon gegen Nürnberg auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Am Böllenfalltor leisteten sich die Schwaben einmal mehr eine extrem biedere erste Halbzeit. Nach 20 Minuten erzielte Tobias Kempe die Führung für die gut organisierten Hausherren. Langsam, unkonzentriert und fehlerbehaftet agierte die Walter-Elf in der ersten Hälfte. Erst kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Borna Sosa den schmeichelhaften Ausgleichstreffer (45.). Den „Lilien“ gelang es immer wieder, über ein schnörkelloses Umschaltspiel gefährliche Nadelstiche zu setzen. Gerade das Stuttgarter Innenverteidiger-Duo Badstuber/Phillips offenbarte bei Darmstädter Kontern erhebliche Tempo-Defizite.

Mario Gomez trifft irregulär, Philipp Förster den Pfosten

Mehr Druck und Zug zum Tor entwickelte die VfB-Offensive erst in Durchgang zwei. Doch auch der SVD blieb immer gefährlich. So musste Fabian Bredlow aufmerksam gegen Marvin Mehlem retten (64.). Nachdem Mario Gomez sein mittlerweile fast schon „traditionelles“ Abseitstor erzielt hatte (66.), machte der ehemalige Nationalstürmer Platz für Joker Hamadi Al Ghaddioui. Der VfB war in der Schlussphase das aktivere Team und hatte in der 78. Minute Pech, als ein satter Förster-Schuss an den rechten Pfosten klatschte. Den Nachschuss von Santiago Ascacibar klärte Immanuel Höhn vor der Linie. So blieb es schlussendlich beim 1:1.