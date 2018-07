VfB Stuttgart 3:1-Sieg im Testspiel gegen Großaspach

VfB-Trainer Korkut: "Vor uns liegt noch viel Arbeit"

Die SGS konnte kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Joel Gerezgiher verkürzen (40.). Nach vielen Wechseln in der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine zähe Partie, die der eingewechselte Chadrac Akolo durch eine feine Einzelaktion entschied (83.).

"Es war eine klare Steigerung zu unserem letzten Testspiel in Illertissen. Unsere Organisation auf dem Platz war deutlich besser, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive", analysierte VfB-Trainer Tayfun Korkut im Anschluss, "vor uns liegt noch viel Arbeit, aber wir sind auf dem richtigen Weg."

Kapitän Christian Gentner verpasste die Partie aufgrund einer leichten Prellung am Knie. Auch Abwehrspieler Marcin Kaminski (Schlag auf den Fuß) und Rechtsverteidiger Andreas Beck (individuelle Trainingssteuerung) fehlten beim dritten Testspiel in der laufenden Vorbereitung.

Am Freitag fährt der VfB ins Trainingslager

Zwei Testspiele hatte der VfB Stuttgart zuvor bereits absolviert: Zunächst gegen den Oberligisten SSV Reutlingen (4:0), dann gegen den Regionalligisten FV Illertissen (3:3).

Bevor sich der VfB-Tross am nächsten Freitag (27. Juli) auf den Weg ins siebentägige Trainingslager nach Grassau am Chiemsee macht, steht am Mittwoch ein weiteres Testspiel gegen den Zweitligisten SV Sandhausen auf dem Programm. Anpfiff ist um 18.30 Uhr im Hardtwaldstadion.

Das erste Pflichtspiel bestreitet der VfB in der ersten DFB-Pokal-Runde bei Drittligist Hansa Rostock am 18. August (20.45 Uhr), acht Tage später geht es in der Bundesliga zum Auftaktmatch nach Mainz (15.30 Uhr).

Für die SG Sonnenhof Großaspach war das Testspiel gegen die Korkut-Elf die Generalprobe für den Saisonstart am kommenden Samstag, den 28. Juli, bei Carl Zeiss Jena.