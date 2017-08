VfB Stuttgart Kein Sieger im Aufsteiger-Duell

In der Silberstadt Arena schickte Hannes Wolf zunächst das Innenverteidiger-Duo Pavard/Kaminski auf den Platz. Matthias Zimmermann verteidigte hinten rechts, Ebenezer Ofori und Dzenis Burnic bildeten die Doppelsechs und vor der Offensiven-Dreierreihe (Akolo, Brekalo, Asano) durfte Simon Terodde ran. Daniel Ginczek verpasste die Partie aufgrund von muskulären Problemen.

Einseitiges Aufsteiger-Duell in Hälfte eins

Der VfB begann die Partie bei brütend heißen 35 Grad engagiert und zielstrebig. In der 12. Minute gingen die Schwaben folgerichtig in Führung: Chadrac Akolo hatte die Kugel im Zentrum stark gegen drei Engländer behauptet und raus auf Matthias Zimmermann gepasst. Dessen butterweiche Flanke fand am langen Pfosten in Simon Terodde einen dankbaren Abnehmer.

In der Hitze von Schwaz entwickelte sich im ersten Durchgang eine einseitige Partie. Im Duell der beiden Aufsteiger wusste zunächst nur der VfB Stuttgart zu überzeugen. Die Mannschaft von David Wagner präsentierte klassischen „Kick-and-Rush-Fußball“ und wusste der Wolf-Elf nichts entgegenzusetzten.

Akolo gekonnt in die rechte Ecke

Kurz vor der Pause erhöhte der starke Akolo auf 2:0: Huddersfields Innenverteidiger Michael Hefele hatte hölzern über den Ball geschlagen, Simon Terodde war dazwischen gespritzt und Akolo vollendete gekonnt in die rechte untere Ecke (41.). Ein überzeugender Auftritt des VfB in den ersten 45 Minuten.

Zur Pause wechselten beide Teams kräftig durch. Beim VfB blieben zunächst lediglich Brekalo, Asano und Zimmermann auf dem Feld. Baumgartl und Grgic bildeten in der zweiten Halbzeit das Gespann vor Ron-Robert Zieler. Anastasios Donis ersetzte Simon Terodde.

Anschlusstreffer durch van La Parra

Durch die vielen Wechsel ging beim VfB nach der Pause ein wenig der Faden verloren und Rajiv van La Parra brachte die Engländer wieder zurück in die Partie. Sein Flankenball segelte an Freund und Feind vorbei ins lange Eck (54.).

Doch der VfB schüttelte sich kurz und trat dann wieder aufs Gaspedal. Der eingewechselte Tobias Werner kam in der eigenen Hälfte an den Ball und spurtete los, wurde nicht angegriffen und setzte den Ball wuchtig und präzise in die rechte Ecke (67.).

Huddersfield beweist Moral

Nur wenig später verpassten es Julian Green (69./Außenpfosten) und Christian Gentner (70.) das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Doch die Engländer agierten im zweiten Durchgang bissiger und bewiesen Moral. Colin Quaner erzielte zunächst den Anschlusstreffer (77.), ehe Sean Scannell seinem Bewacher Ailton enteilte und Ron-Robert Zieler den Ball zum 3:3 durch die Beine schob (80.).

Kurz vor Schluss verpasste Tobias Werner das 4:3, als er das Lader nach feiner Vorarbeit von Julian Green aus kurzer Distanz an den Querbalken schoss – ein furioser und unterhaltsamer Testkick zum Abschluss des Trainingslagers.

Am Mittwoch wird noch einmal in Neustift trainiert. Dann macht sich die Mannschaft auf den Weg zurück nach Stuttgart. Der Donnerstag ist frei. Am Freitag gibt es ein individuelles Lauftraining, ehe am Samstag wieder an der Mercedes-Straße trainiert wird. Gegen Betis Sevilla folgt am Sonntag in Reutlingen die Generalprobe vor dem Saisonstart im DFB-Pokal am 13. August.

So spielte der VfB Stuttgart:

1. Halbzeit: Langerak - Zimmermann, Pavard, Kaminski, Insua - Burnic, Ofori - Akolo, Brekalo, Asano - Terodde

2. Halbzeit: Zieler – Zimmermann (61. Zimmer), Baumgartl, Grgic, Ailton – Gentner, Mangala – Özcan, Brakalo (61. Werner), Asano (61. Green) - Donis