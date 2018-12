VfB Stuttgart Alexander Esswein kommt auf Leihbasis aus Berlin

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart hat am frühen Samstagabend seinen ersten Winter-Neuzugang präsentiert: Alexander Esswein wird zunächst bis Saisonende vom Bundesliga-Konkurrenten Hertha BSC Berlin ausgeliehen. „Mit seiner Schnelligkeit und Wucht wird Alex für uns in der Rückrunde eine wichtige Alternative auf den Außenpositionen sein", sagt Sportvorstand Michael Reschke über den 28-Jährigen. Stuttgart verfügt zudem über eine Kaufoption. Alexander Esswein hat bisher 172 Bundesligaspiele für den VfL Wolfsburg, den 1. FC Nürnberg, den FC Augsburg und Hertha BSC bestritten, in denen dem ehemaligen Junioren-Nationalspieler 14 Tore gelangen. 15 Treffer bereitete er in diesem Zeitraum vor. Bei den Berlinern steht Alexander Esswein seit 2016 unter Vertrag. Der aktuelle VfB-Trainer Markus Weinzierl kennt Esswein noch bestens aus der gemeinsamen Zeit beim FC Augsburg.