VfB Stuttgart Alexander Meyer kommt von Energie Cottbus

"Die optimale Lösung"

„Alexander Meyer ist für uns die optimale Lösung als Nachfolger von Mitch Langerak. Unser Torwarttrainer Marco Langner beobachtet ihn schon länger und dessen positive Einschätzung hat Alexander Meyer im Pokalspiel gegen uns sowie in den bisherigen Meisterschaftsspielen für Energie Cottbus nachhaltig bestätigt", erklärte VfB-Sportvorstand Michael Reschke. Mitch Langerak hatte den VfB Stuttgart am Mittwoch verlassen und bei UD Levante angeheuert.

Meyer stand in der laufenden Saison in allen fünf Begegnungen der Regionalliga Nordost für den FC Energie Cottbus zwischen den Pfosten, zudem in der Partie der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart. Der 1,95 Meter große Keeper hütete von der U 17 bis zur U 19 das Tor des Hamburger SV, anschließend das der zweiten Mannschaft der Norddeutschen.

"Ein Schritt von Null auf Hundert"

2012 wechselte Alexander Meyer zum TSV Havelse, für den er insgesamt 92 Pflichtspiele bestritt, bevor der Wechsel zur vergangenen Saison nach Cottbus erfolgte. Mit dem Wechsel zum VfB erfülle sich ein "Kindheitstraum", so der 26-Jährige: "Ich habe immer daran geglaubt und hart dafür gearbeitet. Nun freue ich mich auf die neue Herausforderung.“

"Das ist für Alex ein Schritt von Null auf Hundert, von der Regionalliga in die Bundesliga", so sein Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz. Der "einmaligen Chance, den nächsten Schritt zu gehen" wollten die Lausitzer nicht im Wege stehen. Meyer wird den VfB zwischen 200.000 und 400.000 Euro Ablöse kosten.