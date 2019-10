VfB Stuttgart Alles Wissenswerte zum Heimspiel gegen Wiesbaden

Personal: Neuzugang Wamangituka und Routinier Castro stehen VfB-Coach Walter nach kleineren Blessuren wieder zur Verfügung. Ob Stürmer Gonzalez wieder spielen kann, ließ der 43-Jährige dagegen offen. Die Hessen müssen in Stuttgart mit einem neuen Torhüter antreten, da sich Stammkeeper Bartels beim ersten Saisonsieg gegen Osnabrück (2:0) am vergangenen Wochenende verletzt hatte. Für ihn spielt entweder Watkowiak oder der kurzfristig verpflichtete österreichische Ex-Nationalkeeper Lindner .

Besonderes: SVWW-Trainer Rüdiger Rehm wurde in Heilbronn geboren und arbeitete mehrere Jahre für die SG Sonnenhof Großaspach. Die SVWW-Profis Kuhn, Lorch und Röcker haben in den Jugendteams des VfB gespielt. Verteidiger Röcker spielte auch für die 2. Mannschaft der Schwaben und kam in der Saison 2012/13 unter Trainer Labbadia sogar auf drei Einsätze für den VfB in der Bundesliga.

Schiedsrichter: Der Schiedsrichter der Partie wird Johann Pfeifer sein. Ihm assistieren Patrick Schwengers und Daniel Riehl an den Seitenlinien. Der Vierte Offizielle ist Justus Zorn. Als Video-Schiedsrichter sind an diesem Abend Frank Willenborg und Henrik Bramlage im Einsatz.

Anreise und Tickets: Wasen, Turn-WM, VfB-Heimspiel - rund um den Neckarpark wird es am für viele durch den Feiertag verlängerten Wochenende proppenvoll. Der Verein empfiehlt daher die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad ( hier gibt's weitere Informationen zu den kostenlosen und bewachten Stellplätzen ). Für das Heimspiel gegen Wiesbaden wurden knapp 47.000 Tickets verkauft. Es stehen also noch genügend Karten in fast allen Kategorien zur Verfügung. Das Fan-Center öffnet um 9 Uhr, die Tageskassen rund um die Mercedes-Benz-Arena um 17 Uhr.