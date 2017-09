VfB Stuttgart Andreas Beck: "Ich bin ein Stuttgarter Junge"

Geboren in der Sowjetunion

Wenige Minuten später hatte Beck schon VfB-Sportvorstand Michael Reschke am Apparat. "Michael hat mir kurz erklärt, warum und weshalb, und dass ich sportlich eine Toplösung für den VfB bin. Dann war es nur eine Sache von wenigen Minuten, bis ich mich entschieden hatte“, erklärte der Abwehrspieler bei seiner offiziellen Vorstellung am Freitag. Geboren wurde Andreas Beck 1987 in Kemerowo in der Sowjetunion. Mit drei Jahren kam er nach Deutschland und schnürte in der neuen Heimat zum ersten Mal für die DJK-SG Wasseralfingen die Fußballschuhe. Mit 13 Jahren wechselte er dann in die Nachwuchsabteilung des VfB.

216 Bundesliga-Spiele für Hoffenheim

In Stuttgart reifte der Abwehrspieler zum Profi, wurde mit der B- und A-Jugend Deutscher Meister, debütierte 2006 unter Armin Veh auf der Bielefelder Alm in der Bundesliga und durfte im darauffolgenden Jahr auch mit den Profis die Deutsche Meisterschaft bejubeln.

2008 folgte dann der Wechsel nach Hoffenheim. Im Kraichgau kickte der Blondschopf sieben Jahre lang, stand in 216 Bundesliga-Spielen auf dem Platz und wagte 2015 den Schritt ins Ausland. Bei Besiktas Istanbul hatte er eine sehr erfolgreiche Zeit und wurde am Bosporus zweimal türkischer Meister. Die türkische Millionenmetropole wollte er eigentlich nicht verlassen – bis zum Anruf am vergangenen Dienstag.

„Sportlich wollte Besiktas mich halten“

Auch Cheftrainer Hannes Wolf bemühte sich um den Verteidiger. Nachdem ihm der Coach per SMS seine Pläne erläutert hatte, konnten die eigentlichen Verhandlungen beginnen. „Sportlich wollte Besiktas mich halten, aber manchmal ergeben sich im Leben einfach Möglichkeiten, die du nutzen musst“, so Beck. Doch der Blitz-Transfer in seine Heimat stand lange auf der Kippe. Viele rechtliche Vertragsdetails mussten in der knappen Zeit noch geklärt werden. Zäh wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verhandelt und per Privatjet ging es schließlich am Donnerstagmittag nach Stuttgart.

Um 16.30 Uhr - anderthalb Stunden vor dem Ende der Transferfrist - stand der Medizincheck an, ehe im Anschluss um 17.36 Uhr die Pressemitteilung über den Transfer rausgeschickt wurde. Das "Come-Beck" war perfekt.

„Die Verbindung nach Stuttgart war immer da“

Zeit zum Eingewöhnen wird Andreas Beck in Stuttgart kaum benötigen. „Ich bin ein Stuttgarter Junge“, sagt der Abwehrspieler, der in in der schwäbischen Landeshauptstadt zur Schule ging, das Fußballspielen erlernte und 2016 auch heiratete. „Die Verbindung nach Stuttgart ist stark und war immer da.“

Das Leben in der Türkei habe er „mit allen Facetten genossen“ – trotz der angespannten politischen Situation und den vielen Terroranschlägen. „Man kann von den Menschen in der Türkei sehr viel lernen. Sie sind sehr pragmatisch. Nach Anschlägen wurde getrauert und geweint, aber danach ging man wieder zur Tagesordnung über. Die Leute lassen sich ihre Lebensfreunde nicht nehmen. Das hat mich schwer beeindruckt.“

Große Freude auf die Bundesliga

Gedanken, die Türkei aufgrund der bisanten Lage zu verlassen, gab es für den jungen Familienvater dennoch nicht. „Wir leben in unruhigen Zeiten und Anschläge gab es auch in München, Barcelona oder Paris. Wir wären eigentlich auch in Istanbul geblieben, aber die Chance zum VfB zu wechseln musste ich einfach erkennen und nutzen.“ Jetzt freut er sich auf seine Rückkehr auf die Bundesliga-Bühne und die Trainingseinheiten unter Hannes Wolf. „In der Türkei geht sehr viel über individuelle Qualität und Dominanz, die der Verein ausstrahlt. In Deutschland geht es viel um Details. Da freue ich mich drauf. So habe ich das gelernt.“

„Ich bin auch noch ein Schüler“

Den Werdegang des VfB hat er auch aus dem Ausland intensiv verfolgt. „Der VfB hat sich neu erfunden. Jetzt geht es darum sehr schnell, sehr viele Punkte zu holen. Die Bundesliga ist gnadenlos“, sagt Beck.

Die Mannschaft verfüge über einen sehr „interessanten Mix aus talentierten und erfahrenen Spielern.“ Auch die Art und Weise, wie Fußball gespielt werden soll, gefallen dem erfahrenen Abwehrspieler. „Ich bin auch noch ein Schüler, der sich weiterentwickeln will. Trotzdem will ich meine Erfahrungswerte aus 13 Profijahren einfließen lassen.“