VfB Stuttgart Ascacibar-Wechsel ist noch nicht vom Tisch

Stuttgart.

Wenn die Profis des VfB Stuttgart am Dienstagnachmittag mit einer öffentlichen Einheit in die Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 13 Uhr) starten, wird Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar nicht auf dem Platz stehen. Der Argentinier darf aus disziplinarischen Gründen eine weitere Woche nicht mit der Mannschaft trainieren. Zudem muss er eine Geldstrafe an eine karitative Einrichtung zahlen, wie Sportdirektor Sven Mislintat am Sonntag sagte .