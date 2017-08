VfB Stuttgart Auftakt in Berlin: So wollen sie spielen

Stuttgart.

Ohne Abwehrspieler Timo Baumgartl macht sich der VfB Stuttgart auf den Weg zum Bundesliga-Auftaktmatch in Berlin am Samstag (15:30 Uhr/ZVW-Liveticker). Auch Daniel Ginczek (Knieverletzung), Emiliano Insua (Risswunde) und Anto Grgic (Schlag auf den Fuß) werden die Reise in die Hauptstadt nicht antreten. Dafür rücken die beiden Neuzugänge Holger Badstuber und Dennis Aogo, sowie Jugendspieler Nicolas Sessa in den Kader für die Partie gegen die Hertha.