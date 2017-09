VfB Stuttgart Auswärtsspiel in Mönchengladbach: So wollen sie spielen

Stuttgart.

Es geht Schlag auf Schlag in der Bundesliga. Bereits am Dienstagabend (18.30 Uhr/ZVW-Liveticker) muss der VfB Stuttgart im Gladbacher Borussia-Park antreten. Das erste Spiel nach der schweren Verletzung von VfB-Kapitän Christian Gentner. Berkay Özcan rückt für den schwer am Kopf verletzten Kapitän in den Kader.