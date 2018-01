VfB Stuttgart Badstuber fällt mit Adduktorenverletzung aus

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart muss vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 den Ausfall des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Holger Badstuber wegstecken. Der Abwehrspieler fehle vorerst wegen einer Verletzung im Adduktorenbereich, teilte der Tabellen-14. der Fußball-Bundesliga am Donnerstag mit. Der verletzungsanfällige Badstuber hatte bereits in der Winterpause Probleme im Adduktorenbereich und das Trainingslager der Schwaben vorzeitig beendet. Beim 2:3 in Mainz am vergangenen Wochenende hatte Badstuber aber wieder in der Startelf gestanden.