VfB Stuttgart Badstuber traut Pavard den Sprung zum FC Bayern zu

Dennoch würde er sich über einen weiteren Verbleib des Franzosen in Stuttgart freuen. „Er ist noch jung. Ein Jahr mehr Erfahrung und Entwicklung würde ihm auch bei uns guttun.“

Badstuber selbst träumt davon, dass er mit dem VfB in die Champions League zurückkehrt: „Die Champions League ist natürlich ein Ziel für den VfB, allerdings liegt das noch in weiter Ferne. Ich habe in Stuttgart nicht umsonst für drei Jahre unterschrieben. Für mich persönlich ist es weiterhin ein Traum, mit dem VfB langfristig in die Champions League zu kommen und da mitzumischen. Das will ich als Profi noch miterleben.“