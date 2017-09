Auswärtsspiel auf Schalke Badstuber und Ginczek fallen aus

Stuttgart.

Am Ende hat es für Holger Badstuber nicht gereicht. Am vergangenen Sonntag hatte sich der Innenverteidiger im Testspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach an den Adduktoren verletzt und fällt nun für das Gastspiel auf Schalke (Sonntag, 18 Uhr/ZVW-Liveticker) definitiv aus.