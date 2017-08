VfB Stuttgart Badstuber-Wechsel in trockenen Tüchern?

Badstuber wäre ablösefrei für den Erstliga-Rückkehrer, weil sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München ausgelaufen ist. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der 28-Jährige, der immer wieder schwer verletzt war, an den FC Schalke 04 ausgeliehen. Der VfB sucht nach seinem Jahr in der 2. Bundesliga noch Verstärkung für die Defensive.

Bereits im Winter soll der VfB bei Badstuber vorgefühlt haben. Der 28-Jährige lehnte damals allerdings ab, da er nicht in der zweiten Liga auflaufen wollte. Zuletzt wurde auch über Interesse aus England spekuliert worden.

Sportvorstand Jan Schindelmeiser wollte sich am gestrigen Montag auf Nachfrage nicht zum Thema Badstuber äußern. „Kein Kommentar zu diesem Thema“, so Schindelmeiser kurz angebunden.

Ein anderer Wechsel ist hingegen geplatzt: Hans Nunoo Sarpei sollte eigentlich zum niederländischen Erstligisten VVV Venlo verliehen werden, muss nun aber doch wieder zurück zum VfB. Grund dafür ist eine fehlende Arbeitserlaubnis für den Ghanaer.

Der ZVW begleitet den VfB im Trainingslager im Stubaital intensiv. Alle Artikel, Bilder und Videos aus dem VfB-Trainingslager finden Sie unter www.zvw.de/vfb/trainingslager-stubaital, in unserem Liveblog aus Tirol oder über Twitter und Instagram durch unseren VfB-Reporter Danny Galm.