VfB Stuttgart Badstuber will zurück in die Champions League

Stuttgart.

Ex-Nationalspieler Holger Badstuber will über den VfB Stuttgart den Sprung zurück in die Königsklasse schaffen. "Ich will zurück in die Champions League, mich mit den Besten messen. Und ich weiß, dass ich das draufhabe", sagte der 28-Jährige im Interview der "Sport Bild" (Mittwoch).