VfB Stuttgart Baumgartl und Aogo trainieren individuell

Trainer Tayfun Korkut musste zudem auf sieben Nationalspieler verzichten. Mario Gomez (Deutschland), Benjamin Pavard (Frankreich), Marcin Kaminski (Polen), Anastasios Donis (Griechenland), Chadrac Akolo (DR Kongo), Jacob Bruun Larsen (Dänemark U 21) und Dzenis Burnic (Deutschland U 20) sind noch mit ihren Nationalteams unterwegs und werden im Laufe der Woche wieder zurück in Stuttgart erwartet. Der Hamburger SV will am Samstag (15.30 Uhr/ZVW-Liveticker) die Negativserie von zuletzt 14 sieglosen Spielen durchbrechen. Für die Partie in der Mercedes-Benz Arena droht Mittelfeldspieler Albin Ekdal wegen Sprunggelenkproblemen auszufallen. Dazu sind die Einsätze der Angreifer Jann-Fiete Arp (Abiturprüfungen) und Bobby Wood (derzeit auf Länderspielreise in den USA) fraglich.

Im Laufe des Dienstags wollte der HSV zudem über eine weitere Sanktionierung des Brasilianers Walace entscheiden, der am Sonntag das Training der U 21 geschwänzt hatte. Der Olympiasieger war bereits aus dem Profi-Kader in das Regionalliga-Team verbannt worden, weil er sich geweigert hatte im vergangenen Spiel gegen Hertha BSC aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung zu wechselt.