VfB Stuttgart Benjamin Pavard fährt zur WM nach Russland

Paris. Frankreich muss bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ohne die Stars Dimitri Payet und Karim Benzema auskommen. Auch der lange verletzte Bayern-Profi Kingsley Coman fehlt auf der Liste von 23 Spielern, die Nationaltrainer Didier Deschamps am Donnerstagabend in Paris bekannt gab. Mit an Bord ist hingegen VfB-Profi Benjamin Pavard.