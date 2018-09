VfB Stuttgart Benjamin Pavard für die Weltauswahl nominiert

Stuttgart.

VfB-Innenverteidiger Benjamin Pavard gehört zu den insgesamt 55 Kandidaten für die Weltauswahl 2018. Die Wahl wird vom Weltverband FIFA und der Spielergewerkschaft FIFPro organisiert und die Sieger am 24. September im Rahmen der Show „The Best FIFA Football Awards“ in London bekanntgegeben. Die Zusammensetzung der Auswahl wird von den Spielern auf Grundlage der Stimmen von fast 25 000 Profis aus 65 Ländern selbst entschieden. Bei der Abstimmung wählte jeder teilnehmende Spieler einen Torhüter, vier Verteidiger, drei Mittelfeldspieler und drei Angreifer.