VfB Stuttgart Bereitet die AS Rom ein Angebot für Borna Sosa vor?

In der "ewigen Stadt" will man sich wohl für einen Abgang von Leonardo Spinazzola wappnen. Der 26-jährige Italiener steht kurz vor einem Wechsel zu Inter Mailand und war der zweite Mann hinter Stamm-Linksverteidiger Aleksandar Kolarov. Sosa könnte diese Lücke im Kader der Roma schließen. Noch liegt dem VfB aber kein konkretes Angebot vor. Das sagte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat am Donnerstag gegenüber den Stuttgarter Nachrichten. Das Portal transfermarkt.de taxiert den Marktwert des kroatischen U-21-Nationalspielers auf sechs Millionen Euro. Beim VfB kam Sosa zuletzt immer wieder auch auf der offensiveren Position im Mittelfeld zum Einsatz. In elf Pflichtspielen erzielte er einen Treffer und bereitete zwei Tore vor. Sein Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2023.

Aktuell bereitet sich Sosa mit der Mannschaft und Neu-Trainer Pellegrino Matarazzo im Trainingslager im spanischen Marbella auf den Start ins Pflichtspieljahr 2020 vor. Am 29. Januar (18.30 Uhr) geht es für die Schwaben gegen den 1. FC Heidenheim wieder um Punkte im Aufstiegsrennen der 2. Liga.