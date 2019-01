VfB Stuttgart Berkay Özcan wechselt zum Hamburger SV

Stuttgart/Hamburg. Berkay Özcan folgt Ex-Trainer Hannes Wolf zum Hamburger SV: Der 20-jährige Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart wechselt zum Tabellenführer der 2. Liga. Am Donnerstagmittag absolvierte Özcan, der in der Jugend des Karlsruher SC ausgebildet wurde und 2013 nach Stuttgart kam, den Medizincheck in Hamburg. Anschließend setzte er seine Unterschrift unter einen ligaunabhängigen Vierjahresvertrag.