VfB Stuttgart Berthold kritisiert VfB-Boss Dietrich erneut

"Dietrich hat diesen Club gespalten. Es gab in Spielen, in denen es um viel ging, immer Unmutsäußerungen gegen ihn", sagte der Ex-Profi des VfB. "Für eine Mannschaft in so einer prekären Lage ist das einfach schlecht. Und diese Spaltung war ein definitiver Nachteil." Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga empfahl Berthold dem Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden zurückzutreten.

Nach "kicker"-Informationen tagt der VfB-Aufsichtsrat an diesem Mittwoch, um über die Situation nach dem Abstieg zu beraten. Möglicherweise wird dort auch über die Zukunft von Dietrich diskutiert.