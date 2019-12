VfB Stuttgart Bleibt Walter? VfB zögert in Trainer-Debatte

Stuttgart.

Sein Trainer-Problem nimmt der VfB Stuttgart mit in die Festtagsstimmung. Auch am Tag vor Heiligabend gingen die Diskussionen um Tim Walter weiter. Die Entscheidung, ob sich der schwäbische Zweitligist nach nur einem halben Jahr vom 44-Jährigen trennt oder an ihm festhält, blieb aus. Fans und Spieler teilen die Ungewissheit, wie es beim Aufstiegsaspiranten weitergeht. Und so mancher fragte sich verwundert, was sich der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger und Sportdirektor Sven Mislintat davon versprechen, diese grundsätzliche Frage hinauszuzögern.