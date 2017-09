VfB Stuttgart Bombenfund auf dem Trainingsgelände

Stuttgart.

Am Dienstag ist bei den Umbauarbeiten auf dem Trainingsgelände des VfB Stuttgart an der Mercedesstraße eine Fliegerbombe gefunden worden. Zur Stunde befindet sich der Kampfmittelbeseitigungsdienst vor Ort und überprüft die Situation. Die Polizei plane derzeit ihren Einsatz, sagte ein Sprecher am Dienstag in Stuttgart.