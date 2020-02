VfB Stuttgart „Bonusspiel“ im Pokal: Wie der VfB seine Chance nutzen will

Stuttgart.

Nach dem Punktgewinn beim 1:1-Unentschieden auf St. Pauli wartet auf den VfB Stuttgart am Mittwochabend bereits die nächste harte Nuss: Vor dem Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen (18.30 Uhr / ZVW-Liveticker) plagen die Schwaben große Personalsorgen - vor allem in der Abwehr . Kapitän Marc Oliver Kempf, der sich beim Spiel in Hamburg einen doppelten Kieferbruch zugezogen hatte, wurde am gestrigen Montag operiert und wird sechs bis acht Wochen ausfallen.