VfB Stuttgart Bredlow-Patzer ebnet Bayer den Weg ins Viertelfinale

Ansonsten ließ der VfB Stuttgart mit seiner gut gestaffelten Deckung wenig zu. Trainer Pellegrino Matarazzo hatte seine Startelf gleich auf sechs Positionen im Vergleich zum 1:1 im Liga-Spiel beim FC St. Pauli am Samstag verändert . Besonders schmerzlich war der Ausfall von Kapitän Marc-Oliver Kempf nach seinem Kieferbruch. Die Schwaben waren dennoch von Beginn an hellwach. Mit ihren wenigen Kontern brachten sie Bayer immer wieder in Verlegenheit und deckten dabei Schwächen in der Leverkusener Defensive auf. Die beste Chance hatte Silas Wamangituka (26.), der mit seinem Schuss nur die Latte des Bayer-Tores traf.

Bayer-Offensive tut sich schwer

Auch nach der Pause besaß Leverkusen deutlich mehr Spielanteile. Ein Tor von Alario (53.) wurde erneut wegen Abseits nicht anerkannt. Und auch Havertz (65.) stand bei seinem vermeintlichen Treffer wie schon kurz vor der Pause im Abseits. Trotz der Überlegenheit tat sich Bayer weiter schwer. Durch eigene Schlampigkeiten geriet der Spielaufbau immer wieder ins Stocken. Stuttgart verteidigte geschickt, hatte aber im zweiten Durchgang nur wenige Aktionen nach vorne.

Als die Partie dahin zu plätschern drohte, sorgte ausgerechnet VfB-Torhüter Bredlow (71.) mit seinem ersten Missgeschick für die Leverkusener Führung. Wenig später wehrte er den Ball nach einem Schuss direkt auf Alarios Fuß, von wo aus der Ball in einer Bogenlampe ins Tor fiel. Wamangituka (85.) sorgte noch einmal für Hoffnung bei den Schwaben. Am Ende reichte es für die Leverkusener.

Für den VfB Stuttgart geht es am Samstag in der Liga mit einem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue weiter (13 Uhr/ZVW-Liveticker). Die Werkself empfängt am kommenden Wochenende Borussia Dortmund in der heimischen Arena (Samstag/18.30 Uhr).

Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 2:1 (0:0)

Leverkusen: Hradecky - Weiser, S. Bender (46. Tah), Dragovic, Sinkgraven - Palacios, Demirbay, Bellarabi, Havertz, Diaby (67. Amiri) - Alario

Stuttgart: Bredlow - Castro, Endo, Phillips, Stenzel - Mangala - Massimo (58. Mola), Förster (79. Egloff), Didavi (67. Klimowicz), Gonzalez - Wamangituka

Tore: 1:0 Bredlow (71./ET), 2:0 Alario (83.), 2:1 Wamangituka (85.)

Schiedsrichter: Bibiana Steinhaus (Langenhagen)

Zuschauer: 20.320

Gelbe Karten: Weiser (30.), Hradecky (85.) / Gonzalez (90.)