VfB Stuttgart Claus Vogt zum neuen Präsidenten gewählt

Mit 1327 absoluten Ja-Stimmen (64,83 Prozent) wurde Vogt gewählt. Auf Christian Riethmüller entfielen 1029 Ja-Stimmen (52,69 Prozent). „Ich habe gerade eben meine Frau gefragt und darf zum zweiten Mal in meinem Leben Ja sagen“, so der freudestrahlende Vogt in einem ersten Statement auf der Bühne. Er tritt die Nachfolge des im Juli zurückgetretenen Wolfgang Dietrich (71) an und ist zunächst bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins, die voraussichtlich im Oktober 2020 stattfinden wird, gewählt.

Neuer Bierpartner und Sanierung des Clubzentrums

Zuvor hatte Vorstandchef Thomas Hitzlsperger angekündigt, dass es zur Saison 2020/21 einen neuen Bierpartner (Stuttgarter Hofbräu) geben wird und das Clubzentrum saniert werden soll . „Mittelfristig brauchen wir ein Clubzentrum, das den Ansprüchen des heutigen Profifußballs Rechnung trägt“, so der 37-Jährige. „Unser Clubzentrum ist fast 40 Jahre alt, und man merkt es ihm an.“ Weiter wappneten sich die Vereinsmitglieder mit einer Satzungsänderung vor einer weiteren Technik-Panne: Auf den künftigen Mitgliederversammlungen kann ab sofort auch ohne funktionierendes Internet abgestimmt werden. Zur Not per Handzeichen.

Keine Entlastung für Ex-Präsident Wolfgang Dietrich

Die Vereinsmitglieder haben zudem Ex-Präsident Wolfgang Dietrich die Entlastung verwehrt. 78,86 Prozent der anwesenden Mitglieder stimmten dagegen. Der 71-jährige Dietrich war im vergangenen Sommer nach der wegen einer WLAN-Panne abgebrochenen Mitgliederversammlung zurückgetreten. Die beiden weiteren Präsidiumsmitglieder des Jahres 2018, Thomas Hitzlsperger (93,53 Prozent) und Bernd Gaiser (78,23), bekamen dagegen die für die Entlastung mindestens erforderliche einfache Mehrheit.