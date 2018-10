VfB Stuttgart Daniel Didavi belebt das Stuttgarter Offensivspiel

Stuttgart.

Für Mario Gomez war klar, wie die Woche von Daniel Didavi nach dem ersten Saisonsieg des VfB Stuttgart aussehen sollte. "Der soll jetzt drei Tage lang im Eisbecken liegen, am Donnerstag wieder mittrainieren und am Samstag am besten noch zwei Vorlagen machen", sagte der Stürmer nach dem 2:1 gegen Werder Bremen über seinen so wichtigen Mitspieler: "Er hat die Gelb-Rote rausgeholt, das Tor vorbereitet und die Bälle gut festgemacht."