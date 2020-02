VfB Stuttgart Daniel Didavi: Der Unterschiedspieler

„Wenn er so spielt, ist er nicht wegzudenken aus unserem Spiel“

Am Sonntag wollte Didavi mit der Familie nachfeiern und „vielleicht“ auch eine Torte genießen, an seinem eigentlichen Geburtstag am Freitag hatte er wegen der anstehenden Aufgabe gegen Regensburg „gar nichts gemacht“. Und das hat sich womöglich ausgezahlt. Mit dem sechsten Zweitliga-Heimsieg in Serie wechselte der VfB in der Tabelle mit dem patzenden Hamburger SV die Position. Und Freistoß-Torschütze Didavi zeigte, dass er rechtzeitig vor den entscheidenden Wochen für die ersehnte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga seine Form gefunden hat. Statt ein Ausfall oder Wackelkandidat wie in der vergangenen Saison ist der verletzungsanfällige Nürtinger derzeit ein zentraler Faktor, ein echter Unterschiedspieler. „Dida hat aus meiner Sicht ein hervorragendes Spiel gemacht, nicht nur wegen des 1:0. Er war immer anspielbar, hat die Bälle gesichert, in engen Räumen durchkombiniert“, lobte Trainer Pellegrino Matarazzo. „Wenn er so spielt, ist er nicht wegzudenken aus unserem Spiel.“ Sportdirektor Sven Mislintat meinte, Didavi sei „heiß gelaufen“. Didavis für die 2. Liga außergewöhnliche individuelle Klasse war es, die den Schwaben zu drei Punkten Vorsprung auf den Rivalen HSV verhalf. Beim Freistoß aus rund 20 Metern schnappte er sich vor anderen Kandidaten wie Pascal Stenzel den Ball und schlenzte ihn dann mit dem linken Fuß ins linke obere Eck zu seinem sechsten Saisontor.

„Es ist immer die Frage bei ihm, wie lange sein Körper durchhält“

Es lief die 58. Minute, mit dem schnell folgenden 2:0 von Gonzalo Castro in der 59. Minute war die Partie entschieden. Kurz zuvor hätte es 0:1 stehen können, doch Schiedsrichter Harm Osmers erkannte den Treffer nach einem Zweikampf zwischen Marco Grüttner und VfB-Torhüter Gregor Kobel ebenso wieder ab wie zuvor das Tor von Orel Mangala. „Alles, was er macht, hat Hand und Fuß“, lobte Castro seinen Kollegen Didavi und warnte zugleich: „Es ist immer die Frage bei ihm, wie lange sein Körper durchhält.“ Momentan kommt es den Stuttgartern zugute, dass der Kreativspieler schmerzfrei ist, gegen Aue hatte er sogar zwei Tore geschossen. In der Hinrunde hatte ihn wie in der vergangenen Saison eine Verletzung aus der Bahn geworfen.