VfB Stuttgart Daniel Didavi meldet sich fit für Hannover-Spiel

Stuttgart.

Spielmacher Daniel Didavi steht VfB-Trainer Tayfun Korkut im kommenden Bundesliga-Spiel bei Hannover 96 am Samstag (15.30 Uhr / ZVW-Liveticker) zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler habe das „komplette Mannschaftstraining absolviert“ und könne in der HDI-Arena auflaufen, so Korkut am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem 7. Spieltag.