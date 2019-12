VfB Stuttgart Daniel Didavi und die fehlende Lockerheit

Kommt mit Didavi die Lockerheit zurück?

Den Negativlauf der letzten Wochen – fünf Pleiten aus den letzten sieben Spielen – allerdings nur an seinem Ausfall festzumachen, greife zu kurz. „Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte“, sagt Didavi und verweist auf den Saisonbeginn: „Die ersten Spiele haben wir zwar nicht verloren, es war aber auch nicht alles Gold, was glänzt.“ Der Mittelfeldspieler sieht eine spielerische Entwicklung: „Wir spielen viel mehr so, wie es der Trainer haben will.“ Dass es aktuell nicht läuft, macht er vor allem an der fehlenden Lockerheit fest. „Wenn wir ein Gegentor kriegen, fangen die Spieler an, unsicher zu werden, und verkrampfen. Das schadet. Gerade hier könnte ich der Mannschaft helfen.“

Sich selbst beschreibt der gebürtige Nürtinger als einen Mann für die entscheidenden Momente, einen Spielentscheider: „Ich kann 80 Minuten scheiße spielen und in der 85. Minute mache ich dann trotzdem das Tor.“ Auch hier verweist Didavi auf den Beginn der Saison: „Die Gegner haben viel auf mich geachtet, und auch wenn ich gar nicht so gut gespielt habe, hatten die anderen Spieler mehr Freiheiten.“ An den ersten acht Spieltagen kassierte der VfB keine Niederlage. Dann kam die erste Saisonpleite im Heimspiel gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden (1:2), und Didavi zog sich eine Muskelverletzung in der Wade zu. Acht Wochen musste der Zehner pausieren und in der Reha arbeiten. Die Ungeduld wuchs von Tag zu Tag, aber die Ärzte und Physiotherapeuten des VfB bremsten ihren Patienten ein. „Ich bin immer ungeduldig. Das ist wahrscheinlich dumm, und ich habe mir damit auch schon ein bisschen was kaputtgemacht“, räumt Didavi freimütig ein, „aber ich bin einfach Fußballer und sobald ich das Gefühl habe, ich kann wieder spielen, dann will ich spielen. Nach fünf, sechs Wochen war ich schon ungeduldig – aber dieses Mal hatte ich keine Chance.“

„Da müssen wir uns als Mannschaft hinterfragen“

Seine Chance bekommt er jetzt vielleicht am Montagabend im Flutlichtspiel gegen den Mitabsteiger aus Nürnberg. Ob direkt in der Startelf oder als Joker von der Bank, spielt für ihn dabei keine Rolle: „Beides ist eine Option, beides ist okay für mich.“ Der Blick auf die aktuelle Tabellensituation treibt dem erfahrenen Profi derweil keine Sorgenfalten auf die Stirn: „Wir sind immer noch Dritter, haben 'nur' drei Punkte Rückstand auf Hamburg, und auch Bielefeld ist nicht uneinholbar enteilt.“ Dennoch könne man mit der Hinrunde nicht zufrieden sein.