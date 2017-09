VfB Stuttgart Dennis Aogo: "Ich bin heiß auf Schalke"

Stuttgart.

Die Partie gegen den FC Schalke 04 am Sonntag (18 Uhr/ZVW-Liveticker) ist für VfB-Spieler Dennis Aogo eine ganz besondere: Drei Jahre lang (2014 bis 2017) schnürte der Abwehrspieler die Kickschuhe für die „Knappen“. „Ich freue mich riesig aufs Wiedersehen, ich bin heiß auf Schalke, kenne jeden Spieler“, sagte der 30-Jährige am Donnerstag in einem Interview mit dem kicker.