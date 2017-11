VfB Stuttgart Der Poker um Pavard läuft

Der Abwehrspieler des VfB Stuttgart hat in den letzten Monaten eine enorme Entwicklung genommen und könnte am Dienstag (20.45 Uhr) im Testspiel gegen Deutschland erstmals von Anfang an für die Equipe Tricolore auflaufen. "Ich bin stolz darauf, mit euch zu spielen", teilte Pavard nach seinem Debüt via Instagram mit.

Premier match en bleu. Fier de jouer à vos côtés les gars ! 🇫🇷🇫🇷 Ein Beitrag geteilt von Benjamin Pavard (@benpavard21) am 11. Nov 2017 um 8:33 Uhr

VfB-Sportvorstand Michael Reschke verfolgt die Entwicklung seines talentierten Defensivspezialisten, der im Sommer 2016 von seinem Vorgänger Jan Schindelmeiser für fünf Millionen Euro vom OSC Lille verpflichtet wurde, ganz genau. Pavards Vertrag im Schwabenland läuft bis 2020.

Pavard dürfte inzwischen das Vier- oder Fünffache wert sein und Sportvorstand Reschke muss erste Angebote für den hochtalentierten Lockenkopf abwehren. Stuttgarts Sportvorstand weiß: Den 21-Jährigen langfristig an den VfB Stuttgart zu binden, wird eine Herausforderung.

Bereits in der vergangenen Transferperiode wollte Leipzigs Sportvorstand Ralf Rangnick den flexiblen Franzosen verpflichten . Die „Roten Bullen“ hatten Pavard mehrfach beobachtet. Auch Hoffenheim und Köln waren an einer Verpflichtung interessiert.

Sportvorstand Reschke: "Wir suchen Lösungen“

Doch Pavard ließ alle Anfragen abblitzen. Nach Informationen der Bild laufen aktuell die Verhandlungen über die eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Ausgang offen. Pavard weiß um seine Stärken und kann sich nun in der A-Nationalmannschaft auf einer größeren Bühne präsentieren.

Vor allem die Leipziger, die in ihren Reihen mit Dayot Upamecano (19) und Ibrahima Konaté (18) zwei ebenfalls aus Frankreich stammende Talente wissen, sollen erneut großes Interesse an einer Verpflichtung haben.

Fakt ist: Der VfB würde mit Pavard gerne verlängern. „Wir suchen Lösungen“, sagt Sportvorstand Michael Reschke. Der junge Franzose und sein Berater haben also eine gute Verhandlungsposition und würden sich eine vorzeitige Vertragsverlängerung gut bezahlen und mit einer festgeschriebenen Ausstiegsklausel versüßen lassen. Spieler und Berater haben alle Trümpfe in der Hand. Der Poker um Pavard läuft…