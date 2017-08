VfB Stuttgart Der VfB sucht eine Alternative für Erik Durm

Die medizinische Abteilung des VfB Stuttgart hat aufgrund von Durms prall gefüllter Krankenakte große Bedenken und so sucht Sportvorstand Michael Reschke parallel nach einer Alternative für den Spieler von Borussia Dortmund.

Laut griechischen Medienberichten haben die Schwaben jetzt ein Auge auf Omar Elabdellaoui von Olympiakos Piräus geworfen. Für den norwegischen Nationalspieler hat der VfB Stuttgart offenbar auch schon ein Angebot hinterlegt.

Der 25-jährige Abwehrspieler wurde in der Jugend bei Manchester City ausgebildet und war von 2013 bis 2014 in Deutschland für Eintracht Braunschweig am Ball. Elabdellaoui ist der Cousin von Mohammed Abdellaoue, der von 2013 bis 2015 in Stuttgart spielte.