VfB Stuttgart DFB-Pokal-Achtelfinale terminiert

Stuttgart/Frankfurt.

Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat am Mittwoch die Paarungen des DFB-Pokal-Achtelfinales zeitgenau terminiert: Der VfB Stuttgart muss am 19. Dezember um 18.30 Uhr beim 1. FSV Mainz 05 antreten. Die Sieger der Partien erreichen das Viertelfinale, das am 6./7. Februar 2018 ausgetragen wird.