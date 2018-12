VfB Stuttgart DFL terminiert Spieltage 22 bis 28

Frankfurt/Main.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 22 bis 28 terminiert. In die Rückrunde startet der VfB Stuttgart mit einem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (19. Januar, 15.30 Uhr). Das Baden-Württemberg-Duell gegen den SC Freiburg steigt am Sonntag, den 3. Februar, um 18 Uhr in der Mercedes-Benz Arena. Weitere Heimspiele sind nun auf Samstag, den 16. Februar, gegen RB Leipzig, Sonntag, den 3. März, gegen Hannover 96, Samstag, den 16. März, gegen die TSG Hoffenheim und Samstag, den 6. April gegen den 1. FC Nürnberg festgelegt worden.