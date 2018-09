VfB Stuttgart Didavi weiter fraglich - Korkut rechnet mit Ascacibar

Die zuletzt angeschlagenen Borna Sosa und Santiago Ascacíbar stehen dagegen am Mittwoch (20.30 Uhr/ZVW-Liveticker) voraussichtlich zur Verfügung. Bei beiden sieht es nach Angaben von Korkut "sehr gut" aus.

Verteidiger Sosa hatte an einer Blockade am Rücken gelitten, Mittelfeldspieler Ascacíbar bekam beim 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Freitagabend einen Schlag an die Kniekehle.

Die Schwaben haben aus den ersten vier Spielen in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga nur zwei Punkte geholt und stehen in Leipzig unter Druck. "Zufrieden ist keiner. Das ist Fakt", sagte Korkut.