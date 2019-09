VfB Stuttgart Die Ansetzungen bis zur Winterpause stehen fest

Stuttgart/Frankfurt.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstagmittag die drei noch fehlenden Partien bis zur Winterpause zeitgenau terminiert. Der VfB Stuttgart muss dabei zum Abschluss der Hinrunde gleich zweimal hintereinander an einem Montagabend ran. Die Partie kurz vor Weihnachten gegen Mitabsteiger Hannover 96 ist bereits das erste Rückrundenspiel. Danach geht die Liga bis Ende Januar in die Winterpause.