VfB Stuttgart Pleite in Berlin: Gute Ansätze, schlechtes Ergebnis

Stuttgart.

In diesem Punkt herrschte bei der Analyse der Auftakt-Pleite gegen die Hertha Einigkeit: Das Spiel in Berlin hat dem Aufsteiger deutlich vor Augen geführt, was die Unterschiede zwischen der ersten und der zweiten Bundesliga sind. Kapitän Christian Gentner und Keeper Ron-Robert Zieler sprachen von einfachen Fehlern, die knallhart bestraft wurden. Auch Trainer Hannes Wolf bilanzierte: „Wir haben nur zwei Abschlüsse zugelassen, die waren halt drin.“