VfB Stuttgart Die Vorlage genutzt, aber der Druck bleibt hoch

Wechsel und Umstellungen sitzen: Zur Pause war das Comeback von Spielmacher Daniel Didavi beendet. „Seine Auswechslung war eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagte Tim Walter am Dienstag. Die Luft reicht beim 29-jährigen Mittelfeldspieler nach seiner achtwöchigen Verletzungspause noch nicht für 90 Minuten. Der explosive Silas Wamangituka kam in die Partie – und prompt wurde das bis Stuttgarter Offensivspiel belebt . Auch die Umstellung auf dem linken Flügel – Gonzalo Castro auf die Linksverteidigerposition, Borna Sosa dafür ins Mittelfeld – trugen zur Wende bei. Der VfB agierte fortan druckvoller und verdiente sich so den Sieg gegen die Nürnberger.

Den Widerständen getrotzt: Gegen den FCN hat der VfB erstmals seit dem Last-Minute-Sieg gegen den FC St. Pauli am 3. Spieltag einen Rückstand in einen Erfolg gedreht. Zudem trotzte Stürmer Mario Gomez allen Widerständen und belohnte sich mit einem Tor und einer Vorlage . „Was meine Mannschaft an Mentalität, an Leidenschaft an den Tag gelegt hat, das war sehr gut. Sie wollten unbedingt und haben das auch auf den Rasen gebracht“, so Trainer Tim Walter. „Die Jungs sind davon überzeugt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Die Moral und der Teamgeist stimmen.“

Kontinuität in der Zentrale: Zum dritten Mal in Folge durfte Wataru Endo im Stuttgarter 4-1-4-1-System auf der Sechserposition vor der Abwehr ran. Und der Japaner verrichtete seine Arbeit wie schon gegen Karlsruhe und Sandhausen ohne Fehl und Tadel. Seine Laufleistung (11,54 Kilometer) und Passquote (88 Prozent) waren stark. Die Leihgabe aus Belgien erzielte in Halbzeit eins sogar seinen ersten Treffer im VfB-Trikot. Der Treffer wurde allerdings nach Intervention des Videoassistenten zurückgenommen. Einem erneuten Startelfeinsatz am nächsten Spieltag steht nichts im Weg.