VfB Stuttgart Dietrich streicht Kündigungsklausel aus Reschke-Vertrag

„Sein Einstieg war in einer schweren Situation für den Verein“, blickte der 70-Jährige am Dienstag im Trainingslager der Stuttgarter am Chiemsee zurück. Michael Reschke übernahm am 11. August 2017 das Amt des Sportvorstandes beim Traditionsclub aus Bad Cannstatt.

Sieben Tage zuvor, eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen Cottbus, hatten sich die Stuttgarter von Manager Jan Schindelmeiser getrennt.

Reschkes besondere Kündigungsklausel

„Das Thema Kaderplanung gehörte über viele Jahre Hinweg nicht unbedingt zu den Stärken des Vereins“, so Dietrich. Mit Blick auf den aktuellen Kader und die Perspektiven für die neue Saison sieht sich Dietrich in seiner Entscheidung, Michael Reschke von der Isar an den Neckar zu lotsen, bestätigt.

"Michael hat mit seiner Einstellung einen wesentlichen Beitrag zu einer positiven Entwicklung beigetragen", lobt Dietrich.

In seinem Vierjahresvertrag räumte der Manager dem VfB ein einseitiges Kündigungsrecht bis zum 30. Juni 2019 ein. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam einen sportlich erfolgreichen Weg gehen werden. Sollte dies nicht der Fall sein, möchte keine wirtschaftliche Belastung für den VfB sein“, erklärte der 60-Jährige damals im kicker.

Als sich der VfB Ende 2017 im Abstiegskampf befand, wurde diese Klausel sogar um ein weiteres Jahr verkürzt. Mit dieser besonderen Kündigungsklausel wollte Reschke ein Zeichen setzen und sagte: „Wenn mir die Verantwortung anvertraut wird, meine Arbeitseffektivität aber nicht stimmt, dann soll der Verein nicht dafür bluten.“

"Das habe ich dieser Form noch nicht erlebt"

„Das war schon etwas Besonderes, das ich in dieser Form noch nicht erlebt habe“, sagt Dietrich, der diese Klausel nun aus Reschkes Vertrag hat streichen lassen.

Dietrich: "Ich habe als Aufsichtsratsvorsitzender dem Gremium vorgeschlagen die einseitige Option aus dem Vertrag zu streichen."

In der Halbzeitpause des Freundschaftsspiels gegen Großaspach am 21. Juli wurde der Vertrag korrigiert. Zuvor hatten Dietrichs Aufsichtsratskollegen einstimmig zugestimmt.

Auch die Arbeitspapiere mit Marketingvorstand Jochen Röttgermann, Finanzvorstand Stefan Heim (um je vier Jahre) und Trainer Tayfun Korkut (um ein Jahr) wurden erst vor wenigen Monaten verlängert.

„Die Stabilität wird uns als Verein weiterhelfen“

Reschkes Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2021, Dietrich ist noch mindestens bis 2020 im Amt. „Die Stabilität, die wir dadurch gewonnen haben, wird uns als Verein weiterhelfen“, sagt der Präsident.

Dietrich hat großes Vertrauen in seinen Sportvorstand und möchte diese Form der Wertschätzung auch in dessen Arbeitspapier fixiert wissen.

"Dass es auch noch andere Vereine gibt, die erkannt haben, welche Möglichkeiten der Michael hat, ist uns nicht verborgen geblieben", sagt Dieteich und ergänzt: "Das war auch ein Punkt für uns, um Michael zu zeigen, dass er bei uns in den nächsten drei Jahren gut aufgehoben ist.“