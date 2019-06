VfB Stuttgart Donis-Klausel abgelaufen – Kabak vor dem Absprung

Kommt Uwe Gospodarek als neuer Torwart-Trainer?

Und während sich Kabak und Donis noch mit Wechsel-Gedanken beschäftigen, könnte ein weiterer Neuzugang zum Team stoßen. Genauer: Zum Betreuerstab. So soll nach einem Sport1-Bericht Uwe Gospodarek zum VfB wechseln. Der ehemalige Bundesliga-Keeper (u.a. Bayern, Hannover und Mönchengladbach) war zuletzt für die Entwicklung der U17- und U19-Torhüter des FC Bayern München zuständig und kennt den neuen VfB-Trainer Tim Walter aus gemeinsame Tagen beim deutschen Rekordmeister. In Stuttgart würde der 45-Jährige in die Fußstapfen von Marco Langner treten, der den Verein verlassen musste . Im Trainingslager betreut aktuell Thomas Walter, der eigentlich für die Keeper der zweiten Mannschaft zuständig ist, die Stuttgarter Torhüter. Weiter stößt am Mittwoch Abwehrspieler Marcin Kaminski zum Team. Der 27-jährige Pole war in der abgelaufenen Saison an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und hatte nach Spielen mit der polnischen Auswahl eine längere Sommerpause. Nicht nach Kitzbühel nachreisen wird Emiliano Insua. Wegen eines Krankheitsfalls in der Familie durfte der Argentinier länger in seiner Heimat bleiben. Er wird Ende der Woche in Stuttgart zurückerwartet und dort zunächst am Training der U21 teilnehmen.

Borna Sosa und Orel Mangala, die gerade erst mit Kroatien bzw. Belgien bei der U-21-EM in Italien die Segel streichen mussten, bekommen noch einen Extra-Urlaub und werden spätestens im zweiten Trainingslager in der Schweiz Anfang Juli in die Vorbereitung einsteigen.