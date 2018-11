VfB Stuttgart Donis und Baumgartl zurück im Mannschaftstraining

Stuttgart.

Ein kleiner Lichtblick am trüben Montagnachmittag auf dem Trainingsgelände des VfB Stuttgart: Stürmer Anastasios Donis ist zurück im Mannschaftstraining und damit eine Option für das kommende Heimspiel gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr). Der Grieche hatte sich beim 2:1-Erfolg gegen Werder Bremen am 6. Spieltag einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen und fiel wochenlang aus. Auch der zuletzt angeschlagene Innenverteidiger Timo Baumgartl (Magen-Darm-Infekt) ist wieder fit und trainierte am Montag mit seinen Teamkollegen. Auf Koordinations- und Passübungen zum Aufwärmen folgten verschiedene Spielformen auf engem Raum. Ebenfalls wieder zurück auf dem Stuttgarter Trainingsplatz ist Holger Badstuber. Der 29-Jährige hatte sich in der Länderspielpause in München an der Wade behandeln lassen.