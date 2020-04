VfB Stuttgart Ein Jahr Mislintat beim VfB: Was soll jetzt noch kommen?

Seitdem ist viel passiert. Mit der Rückendeckung von Hitzlsperger krempelte Mislintat fast den kompletten Kader des VfB um. Fast 20 neue Spieler haben die Schwaben unter ihm mittlerweile verpflichtet, so gut wie jeder von ihnen geht auf Mislintats Expertise zurück. "Er lässt mir in meinen Kernkompetenzen meine Freiheit und vertraut mir", sagt Mislintat über die Zusammenarbeit mit Hitzlsperger: "Er weiß ganz genau, war er will und was er kann, und wo er auf die Expertise anderer zurückgreifen möchte." Das Team könne sich mit dem Vorstandschef "aber permanent spiegeln und reflektieren".

Mislintat weiß aber auch, dass letztlich nur der Aufstieg über den Erfolg oder Misserfolg seiner Arbeit entscheiden wird. Wird er verpasst, gerät auch der in weiten Teilen von ihm zusammengestellte Kader in die Kritik. Und damit auch Mislintat selbst. "Ich bin nicht der Typ, der das Leistungsprinzip ausruft und möchte, dass es für mich ausgesetzt wird", sagt er. Aber das sind Themen für die Zeit, in der wieder gespielt wird.