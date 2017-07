VfB Stuttgart Einstieg ins eSports-Business

Der VfB erhofft sich eine „extrem interessante Zielgruppe“

„Wir freuen uns, dass „Dr. Erhano“ und „Marlut“ die weiß-roten Farben des VfB Stuttgart im FIFA eSports-Bereich vertreten werden und die VfB-Fans begeistern wollen“, so Röttgermann. In Zusammenarbeit mit der renommierten Agentur STARK eSports GmbH konnte der VfB die beiden professionellen FIFA Pro-Gamer unter Vertrag nehmen.

Bei FIFA Turnieren werden der 27-jährige „Dr. Erhano“, auf der Playstation 4, und der 20-jährige „Marlut“, auf der Xbox, künftig für den VfB Stuttgart antreten. Vom Einstieg ins eSports-Business erhoffen sich die Marketingstrategen des VfB eine „extrem interessante Zielgruppe“ und einen rasch wachsenden Markt.

Großes Potential und rasantes Wachstum

Gaming sei auch im Blickfeld vieler Unternehmen, die damit ebenso wie der VfB Stuttgart auch die Attraktivität der eigenen Marke stärken wollen, so Röttgermann. Beim eSports geht es darum, wettbewerbsmäßig Computer- oder Videogames im Einzel- oder Mehrspielermodus zu spielen.

Der Bereich eSports zeigt ein großes Potenzial und ein rasantes Wachstum auf. Als dritter Bundesligist – neben Wolfsburg und Schalke – möchten nun auch die Schwaben im eSports Fuß fassen.

"Diese Lawine ist nicht aufzuhalten"

Ex-VfB-Manager Robin Dutt arbeitet mittlerweile als Berater im Beirat der Agentur eSports Reputation und sagte vor kurzem in einem Interview: "Diese Lawine ist nicht aufzuhalten, aber wir pennen in Deutschland", sagte Dutt: "In Frankreich und den Niederlanden ist jeder Klub zu einer E-Sport-Abteilung verpflichtet, da können wir uns doch nicht vor verschließen."

Hintergrund eSports: