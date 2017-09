VfB Stuttgart Elf Neue, zehn Abgänge: Großer Umbruch beim VfB

Stuttgart investiert 27,2 Millionen Euro für neue Spieler

So investierten der FC Bayern München (103,5 Millionen), Borussia Dortmund (81 Millionen) und RB Leipzig (57,5 Millionen) große Summen, um auch in dieser Saison ihre Spitzenplätze zu verteidigen. Auch Wolfsburg (59,5 Millionen), Schalke (47,5 Millionen) und Borussia Mönchengladbach (37,2 Millionen) griffen in dieser Transferperiode tief in die Tasche.

Am wenigsten investierten Augsburg (7,5 Millionen), Bremen (9,7 Millionen) und Mainz 05 (12,7 Millionen). Der VfB rangiert, was die Transfer-Ausgaben in diesem Sommer angeht, mit seinen 27,2 Millionen Euro zusammen mit Leverkusen (32 Millionen) und Köln (34 Millionen) im Mittelfeld der Liga.

Wir geben einen Überblick über alle Sommer-Transfers der Schwaben:

Bundesliga: 577 Millionen Euro für gut 130 Neuzugänge